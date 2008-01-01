Публичное облако Получите ресурсы для своих проектов в масштабируемом облаке «ИТ-ГРАД» на базе VMware в любом из 12 дата-центров

Частное облако Полностью изолированная виртуальная инфраструктура для проектов с повышенными требованиями к безопасности

Гибридное облако Расширьте возможности своей ИТ-инфраструктуры за счет публичного или частного облака «ИТ-ГРАД»

PCI DSS Compliant Hosting Защищенная виртуальная инфраструктура в соответствии с требованиями стандарта PCI DSS

Защищенное Облако ФЗ-152 Виртуальная IT-инфраструктура на базе гипервизора VMware с выполнением требований ФЗ-152

SAP hosting Профессиональный SAP-хостинг, администрирование и сопровождение бизнес-систем, размещенных в надежном облаке

Аварийное восстановление как сервис (DRaaS) Услуга на базе VMware vCloud® Availability для быстрого восстановления виртуальных машин в облако в случае отказа основной площадки

Облачное хранилище (STaaS) Хранение данных любого типа и объема в защищенном облаке «ИТ-ГРАД»

Резервное копирование (BaaS) Создание резервных копий любых элементов вашей IT-инфраструктуры с использованием технологий Veeam®, CommVault®, Acronis®

Корпоративная почта Exchange Облачная электронная почта для вашего бизнеса