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PCI DSS хостинг
SAP хостинг
Корпоративная почта
Colocation
DRaaS
Облачное объектное хранилище
Резервное копирование (BaaS)
Сети и безопасность
WAF
Anti-DDoS
Антивирусная защита ВМ
Отрасли
Авиация
Государственный сектор
ИТ и системная интеграция
Логистика
Медицина и фармацевтика
Образование
Производство и промышленность
Ритейл
Финансы
Компания
О компании
Отзывы клиентов
Мероприятия
Истории успеха
Новости
Электронные книги
Наши эксперты
Контакты
Карьера в «ИТ-ГРАД»
Пресс-центр
Дата-центры
Оборудование
Варианты подключения к облаку
Блог
/
Облако
Облако
Публичное облако
Получите ресурсы для своих проектов в масштабируемом облаке «ИТ-ГРАД» на базе VMware в любом из 12 дата-центров
Частное облако
Полностью изолированная виртуальная инфраструктура для проектов с повышенными требованиями к безопасности
Гибридное облако
Расширьте возможности своей ИТ-инфраструктуры за счет публичного или частного облака «ИТ-ГРАД»
PCI DSS Compliant Hosting
Защищенная виртуальная инфраструктура в соответствии с требованиями стандарта PCI DSS
Защищенное Облако ФЗ-152
Виртуальная IT-инфраструктура на базе гипервизора VMware с выполнением требований ФЗ-152
SAP hosting
Профессиональный SAP-хостинг, администрирование и сопровождение бизнес-систем, размещенных в надежном облаке
Аварийное восстановление как сервис (DRaaS)
Услуга на базе VMware vCloud® Availability для быстрого восстановления виртуальных машин в облако в случае отказа основной площадки
Облачное хранилище (STaaS)
Хранение данных любого типа и объема в защищенном облаке «ИТ-ГРАД»
Резервное копирование (BaaS)
Создание резервных копий любых элементов вашей IT-инфраструктуры с использованием технологий Veeam®, CommVault®, Acronis®
Корпоративная почта Exchange
Облачная электронная почта для вашего бизнеса
Colocation
Размещение и аренда оборудования в сертифицированных дата-центрах уровня Tier III: бесперебойное энергоснабжение, высокий уровень безопасности и климат-контроль
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